Ufficiale: Zielinski convocato dalla Polonia per i playoff mondiali

Il trequartista del Napoli è stato convocato dalla sua Nazionale

La Federazione polacca ha emanato la lista dei convocati di mister Czesław Michniewicz per i playoff mondiali per Qatar 2022. In questo elenco è presente anche il trequartista del Napoli Piotr Zielinski, che si va ad aggiungere alla lista di azzurri chiamati dalle loro nazionali, insieme a Osimhen e Anguissa.

