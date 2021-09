Napoli, non solo i titolari. Dalla panchina arrivano punti pesanti

Napoli, la profondità della rosa diventa un fattore

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello sport, nelle prime uscite stagionali del Napoli la panchina ha giocator un ruolo decisivo per risolvere alcune partite. Ecco quanto pubblicato:

“Il Napoli di Spalletti è il Napoli di tutti i ragazzi della squadra. Già: al di là degli infortunati di lungo corso che non hanno ancora avuto modo di rientrare in campo, l’allenatore ha concesso un po’ a tutti gli elementi a disposizione chance e occasioni, e in certi casi è stato anche ringraziato con i fiocchi. Una cosa del tipo: quelli della panchina d’oro. Perché è vero che il signor Luciano è riuscito sempre a cambiare il corso degli eventi giostrando di tattica e sostituzioni, ma lo è altrettanto che a contribuire in maniera decisiva alle fortune della squadra ci hanno pensato gli uomini: da Elmas a Petagna, passando per Ounas”.

