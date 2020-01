Calciomercato Napoli – Llorente potrebbe ritornare in Premier League

Calciomercato Napoli – Llorente in prestito al Tottenham? Mourinho è senza attaccante

Calciomercato Napoli – Non sono passati manco sei mesi e l’avventura di Fernando Llorente al Napoli sembrerebbe arrivata già al capolinea. L’attaccante spagnolo, con l’arrivo di Gattuso e il passaggio al 4-3-3, ma soprattutto in virtù del buon momento di Milik, sta trovando poco spazio e non è di certo una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro. E nel corso di questa finestra di mercato potrebbe andar via, quantomeno in prestito.

IPOTESI TOTTENHAM – A riportare questa notizia è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Llorente potrebbe tornare al Tottenham. Si tratterebbe di una operazione in prestito fino al 30 giugno, per la quale sarebbe già arrivato il benestare del club azzurro, oltre a quello degli Spurs, alla ricerca di un centravanti dopo l’infortunio di Kane. Adesso le parti starebbero aspettando soltanto la risposta del calciatore spagnolo.

