Immobile ammette: “Pari risultato giusto”

Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della partita vinta dalla sua Lazio contro il Napoli.

Immobile ammette che il pari sarebbe stato un risultato più giusto:

“Vanno fatti i complimenti al Napoli per come ha giocato la partita, il pari sarebbe stato giusto ma è arrivata per noi una vittoria importante. Una vittoria che rappresenta tanto, anche per com’è arrivato. Sento parlare di fortuna ma nella nostra indole di squadra, non molliamo mai, ci crediamo fino alla fine. Ringrazio il pubblico che oggi è stato straordinario”.

Non facciamo arrabbiare quelli del fantacalcio, il gol è mio perchè la palla non era ancora entrata quando l’ho toccata. Voglio continuare a crescere e sono contento quando i compagni mi lanciano in porta”.

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts

