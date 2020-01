Calciomercato Napoli, Vertonghen non arriverà: pretende un ingaggio troppo alto, le cifre

Napoli-Vertonghen non si farà: a comunicarlo è Ciro Venerato, collega di Rai Sport, che ne ha parlato ai microfoni di Calcionapoli24. L’esperto di mercato ha dichiarato: “Il belga vuole un ingaggio troppo altro, pretende circa 5 milioni di euro a stagione e il Napoli non è disposto a mettere una cifra del genere sul piatto. Ci sono stati dei contatti, ma nulla in più. Inoltre c’è da pensare che, oltre all’ingaggio, gli azzurri avrebbero dovuto inserire anche una corposa commissione per gli agenti, visto il possibile trasferimento a parametro zero”.

