Juventus, duro infortunio per Demiral: lesione al crociato

Come riportato direttamente dal sito ufficiale della Juventus, dopo gli esami al JMedical dovuti alla brutta caduta di Merih Demiral nella partita Roma-Juventus in cui il turco aveva riportato una distorsione al ginocchio, le notizie di stamattina non sono delle migliori.

Il centrale difensivo ha infatti riportato la distorsione del ginocchio sinistro e lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale. La Juventus rende noto che sarà necessario intervenire chirurgicamente nei giorni a venire. Per il turco sarà previsto dunque un lunghissimo stop, almeno 5/6 mesi).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tifosi azzurri contro Gattuso sui social – FOTO

Napoli, Gattuso: “La colpa è mia, io chiedo il passaggio al portiere. Dobbiamo continuare su quest

strada”

Lazio, Inzaghi: “Non abbiamo sottovalutato il Napoli, nel secondo tempo hanno fatto meglio. E’ una grandissima squadra”

Lazio-Napoli, 1-0: Ospina inguaia gli azzurri

Napoli, coperta corta in difesa. Manca un centrale di sinistra

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli – Llorente potrebbe ritornare in Premier League

Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

Calciomercato Napoli, Pedullà: “Su Tonelli si è inserita la Spal, prevedo altre sorprese”

Calciomercato Napoli, si blocca la trattativa per Tonelli alla Sampdoria: le ultime

Ti potrebbe interessare anche:

Gb: Regina convoca ‘vertice di famiglia’

Big History: previsioni nere per il decennio che inizia

Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri