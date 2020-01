Napoli, parla Chiariello: “ADL vuole Gasperini, è il suo sogno. Ma occhio anche a Juric”

Umberto Chiariello, giornalista ed opinionista, conduttore delle trasmissioni calcistiche di Radio Punto Nuovo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, programma di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Canale 21.

Queste le parole di Chiariello

“Il Napoli sta rifondando, ma non sa a chi affidare il progetto tecnico. Gennaro Gattuso è l’uomo dei progetti o solo un traghettatore? La mia perplessità è questa. Il Napoli ha preso due centrocampisti per fare il 4-3-3, ma a chi si affiderà poi? Le voci che mi arrivano è che il sogno di Aurelio De Laurentiis è quel Gian Piero Gasperini.

Con Gasperini, il patron firmò un contratto quando litigò con Walter Mazzarri; un contratto che tiene ancora conservato, per sua stessa ammissione. Ivan Juric è il simil-Gasperini, l’uomo raccomandato dallo Gasperini in persona per le sue abilità Con Juric a Napoli, sarebbe un ritorno al passato in chiave moderna: utilizza il 4-2-3-1 come Mazzari e Gapserini, ma cosa li differenzia? La filosofia di gioco. Mazzarri tiene il baricentro basso per tentare il contropiede e cercare gli spazi. Io tifo per Gattuso. Se farà bene, sarà lui a guidare questo progetto con il 4-3-3, il modulo che anche io prediligo. Se arriva Juric, invece, allora si mischiano tutte la carte”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tifosi azzurri contro Gattuso sui social – FOTO

Napoli, Gattuso: “La colpa è mia, io chiedo il passaggio al portiere. Dobbiamo continuare su quest

strada”

Lazio, Inzaghi: “Non abbiamo sottovalutato il Napoli, nel secondo tempo hanno fatto meglio. E’ una grandissima squadra”

Lazio-Napoli, 1-0: Ospina inguaia gli azzurri

Napoli, coperta corta in difesa. Manca un centrale di sinistra

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli – Llorente potrebbe ritornare in Premier League

Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

Calciomercato Napoli, Pedullà: “Su Tonelli si è inserita la Spal, prevedo altre sorprese”

Calciomercato Napoli, si blocca la trattativa per Tonelli alla Sampdoria: le ultime

Ti potrebbe interessare anche:

Gb: Regina convoca ‘vertice di famiglia’

Big History: previsioni nere per il decennio che inizia

Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri