Napoli – Lobotka ancora formalità burocratiche! Ecco quando arriverà la firma

Ieri sera, cena Gattuso – Lobotka. Manca ancora qualche dettaglio formale sulla questione diritti di immagine

Ci vorrà ancora un po’ di tempo per la conclusione della trattativa Napoli-Lobotka. Radio Marte riporta che nella serata di ieri, c’è stata una cena tra Stanislav Lobotka, il suo entourage e Rino Gattuso, accompagnato da Cristiano Giuntoli. In una clima cordiale, il tecnico calabrese ha spiegato al neo-acquisto slovacco quali saranno i suoi piani tattici.

Lobotka non è stato ancora ufficializzato per due motivi: nella giornata di ieri, il Napoli non è riuscito a completare le formalità burocratiche con il Celta e manca ancora qualche dettaglio formale sulla questione diritti di immagine. Entrambi gli aspetti saranno risolti nelle prossime ore. Lobotka arriverà a Castel Volturno tra le 14:00 e le 15:00.

