ADL contro Gattuso, voleva in risalto Rrahmani, non Hyasj e Maksimovic

Pagina particolare quella della Gazzetta dello Sport che svela un importante retroscena, ADL contro Gattuso per vari motivi, voleva Rrhamani più in risalto.

ADL e Gattuso viaggiano su due lunghezze d’onda differenti, la volontà del presidente era quella di mettere in risalto Rrahmani, nuovo acquisto, e di tenere da parte Hyasj e Maskimovic.

“De Laurentiis aveva espresso le sue volontà, avrebbe voluto che Gattuso non implementasse nel suo schema di gioco Hyasj e Maksimovic -entrambi a scadenza di contratto- e che Rrahmani venisse valorizzato maggiormente.

Sono ormai un paio di settimane che il difensore viene schierato in campo solo perché assenti Manolas e Koulibaly per infortunio; è entrato in partita solo nel finale contro l’Atalanta”.

