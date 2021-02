Osimhen verso il recupero, ma fermo almeno per due gare

Il Corriere del Mezzogiorno prende in considerazione il caso Osimhen, a seguito dello scontro con Romero durante gli ultimi minuti di Atalanta – Napoli.

Il peggio è passato, Osimhen si è sottoposto ad esami specifici alla clinica Pineta Grande a Castelvolturno che hanno dato esito negativo. Per quanto riguarda i tempi di recupero, ci vuole il massimo della circospezione.

“Il protocollo dedicato al recupero da trauma cranico prevede dei giorni di riposo, Osimhen sarà assente sia contro il Granada che contro il Benevento.

Probabilmente il suo rientro in gruppo è previsto per lunedì, il ritorno in campo verrà preso in considerazione entro mercoledì 2 marzo, per disputare la gara Sassuolo – Napoli o addirittura per il 7 marzo contro il Bologna”.

