UFFICIALE – Giudice Sportivo: squalificati Inzaghi e un calciatore del Benevento

Il Giudice Sportivo ha fermato Inzaghi e Glik del Benevento, prossimo avversario del Napoli

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo il ventitreesimo turno di campionato, ha fermato per un turno Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, prossimo avversario del Napoli in campionato. Squalifica e ammenda di 15.000 euro, invece, per l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini “per avere, al 25′ esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa”.

1 giornata di squalifica:

Glik (Benevento), Hickey (Bologna), Bani e Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Djimsiti (Atalanta), Escalante (Lazio), Hakimi (Inter), Pereyra e Zeegelar (Udinese), Da Silva (Sampdoria).

