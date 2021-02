Sarri-Fiorentina, futuro insieme: trattativa in corso, si lavora ad un triennale

Sarri-Fiorentina, futuro insieme: trattativa in corso

Sarri-Fiorentina, prove di futuro insieme. Nonostante le smentite di rito, il tecnico ex Juventus è un forte obiettivo della Fiorentina per la prossima stagione. C’è la volontà di affidare la futura panchina viola a Maurizio Sarri. Sul tavolo dell’allenatore toscano un contratto triennale. Si continuerà a trattare ancora nelle prossime settimane. Sarri e la Fiorentina studiano le mosse per arrivare all’accordo. È quanto fa sapere Tmw

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lutto dott. Alfonso De Nicola, il Tweet di cordoglio della SSC Napoli

Report SSC Napoli: Mertens torna in gruppo. Le ultime sugli infortunati

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lite in famiglia, giovane uccide il padre a martellate