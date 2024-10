Canale 8 – Del Genio: “Possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga? Non è un giocatore da quella posizione”

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto in diretta, per commentare l’atteggiamento del Napoli, in fase difensiva, mostrato nelle ultime gare: “Il Napoli col Como o con l’Empoli nel primo tempo ha avuto un baricentro a 40metri e poi nel secondo tempo è passato a 50 e 10 metri ti cambiano tutto.

Io non sono per il baricentro basso o alto, si può fare anche l’8-1-1 se vinci 1-0 ma in concreto col baricentro basso hai creato 0 e subito tiri da tutti, col baricentro alto crei e subisci poco. Parliamo pure di voler abbassare Politano permettendo a Pezzella di alzarsi e Pezzella lì non ci arriva mai. Nella prima azione di pressione Anguissa va su Viti e Politano già non è nell’inquadratura dalla tv. Per il momento possiamo dire che la scelta di Politano così basso per ora non paga? Poi quando subisce un cross la palla gli passa in testa perché non è un giocatore da quella posizione”.

