Televomero – Marino: “Lukaku? Il fuoco che ha dentro Politano, vorrei vederlo in lui”

L’ex dirigente azzurro, Pierpaolo Marino, è intervenuto in diretta a ‘Il Bello del Calcio’, per commentare la prestazione del Napoli contro l’Empoli: “Il bello non mi interessa per la partita di ieri, era una partita dove prendere i tre punti non era facile. Poi c’è da lavorare su quei giocatori che non mettono il fuoco, fermo restando che è sempre un work in progress fino a dicembre. Guardate il Bologna adesso, tutte le squadre che hanno cambiato allenatore sono in difficoltà

Lukaku? Deve avere la continuità di giocare, così come Conte la possibilità di toglierlo a fine primo tempo se gioca male. Il fuoco che ha dentro Politano lo vorrei vedere in Lukaku. Io in questo caso non giudico la prestazione, ma l’atteggiamento che vorrei vedere in campo. Simeone ci ha quasi costruito una carriera su questo, perché è figlio di un allenatore e sa come si fa. Se sente la responsabilità? Uno di trentuno anni che ha fatto 350 gol in carriera…“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli-Napoli, Lukaku non convince: i voti dei quotidiani

Infortunio Calhanoglu, la nota dell’Inter sulle sue condizioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”