Twitch – Cassano: “Occhio col rinnovo di Kvara, si rischia un altro caso Osimhen. Su Politano? Il rigore non c’era mai”

Le parole di Antonio Cassano in diretta a ‘Viva El Fùtbol’. L’ex calciatore, tra i vari temi, si è soffermato anche sulla situazione del Napoli: “Occhio con il rinnovo di Kvara: si rischia un altro caso Osimhen. È follia quella di De Laurentiis, butta una bomba ad orologeria con quelle frasi. Ha fatto 4 gol, Kvara non sta facendo delle buone partite, va a sprazzi. Rigore su Politano? Il rigore non c’era mai. Rocchi non capisce una m*nchia. Rocchi invece di andare a destra e sinistra a fare sceneggiate dovrebbe mettere giocatori dentro a capire i contatti, fanno 2 3 errori a partita“.

