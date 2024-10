Twitch – Adani: “Solo applausi per l’Empoli! Il Napoli senza Lobotka non può esistere, come sostituire Xavi o Iniesta”

Le parole di Lele Adani, in diretta a ‘Viva El Fùtbol’. Durante la trasmissione, si è focalizzato anche sulla situazione del Napoli: “Solo applausi per l’Empoli, Napoli niente il primo tempo. Solo un rilievo da fare, Buongiorno è il sostituto di Kim, ma un anno dopo. Il Napoli senza Lobotka non può esistere, come se volessi sostituire Xavi o Iniesta. I cambi hanno cambiato tanto nell’atteggiamento di una partita che rischiava di andare via“.

