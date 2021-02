Serie A – Covid-19, l’anticipo tra Torino-Sassuolo è a rischio rinvio

E’ a rischio rinvio l’anticipo di venerdì sera tra Torino-Sassuolo. Questo perché oggi i granata, squadra che già contro il Cagliari ha dovuto fare a meno di tre calciatori positivi al Covid-19, hanno riscontrato nuovi positivi nell’ultimo giro di tamponi effettuati che hanno messo in pre-allarme l’Asl di Torino. Per questo motivo, è stato comunicato al club granata di non effettuare l’allenamento di oggi in attesa di un nuovo giro di tamponi, che ci sarà questo pomeriggio e i cui risultati arriveranno tra stasera e domattina.

