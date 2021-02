Mertens in fase di recupero forze, Petagna ancora non in forma, salterà il Benevento

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione Mertens – Petagna.

Ci si interroga sullo stato di Mertens e Petagna ormai fuori -per infortunio- da un po’ di tempo:

“Il reparto offensivo ha ritrovato un grande big: Dries Mertens, ieri ha finalmente svolto l’allenamento in gruppo. Ormai l’esterno sta bene, ha recuperato dal problema alla caviglia è in buona forma, ma deve ritrovare la forza nelle gambe, poiché non spicca di ottime prestazioni atletiche al momento. Di sicuro c’è che non è ancora al top per svolgere un match per intero.

Petagna sta iniziando a lavorare nuovamente in campo, ma in maniera personalizzata. Ma non è tutto perduto, poiché è probabile che possa recuperare contro il Sassuolo”.

