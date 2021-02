Napoli: se domani ci sarà una sconfitta Gattuso potrebbe essere esonerato

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica uno spazio all’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso.

Secondo il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis potrebbe mandare via Gattuso dalla panchina azzurra in caso di sconfitta del Napoli contro il Granada in Europa League. Non solo: il quotidiano riporta anche i nomi di coloro che potrebbero sostituire Gattuso.

Ecco quanto riportato:

“Nell’ipotesi malaugurata di un’altra sconfitta, anzi di un altro tracollo, De Laurentiis potrebbe decidere di anticipare i tempi della rivoluzione: via Gattuso subito e dentro un sostituto. Il nome più plausibile continua a essere quello di Rafa, Benitez, l’unico ad essere andato al di là di una telefonata esplorativa con il presidente (a differenza di Allegri, per esempio). Difficilissima l’ipotesi Spalletti, mentre Sarri resta un discorso per giugno. L’alternativa? Un traghettatore, magari un motivatore in cerca di motivazioni modello Mazzarri. Uno che, per intenderci, sia pronto ad assumersi il rischio di arrivare in panchina con la prospettiva di salutare tra qualche mese senza il traguardo Champions. Proprio come accadde a Gattuso qualche annetto fa.”

