Ounahi, il piano del Napoli per sbaragliare la concorrenza

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Napoli avrebbe deciso di lanciarsi definitivamente nell’affare di Azzedine Ounahi, e considerata la forte concorrenza, ha un piano ben preciso:

“Su Azzedine Ounahi (22) le luci della ribalta si sono accese in Qatar e ciò che prima restava avvolto nel mistero adesso si trasforma in urla da copertina che l’Équipe dedica al centrocampista marocchino: è ormai da un po’ che il Napoli e quell’8 volante divenuto un personaggio del Mondiale stanno flirtando e stavolta, in Francia, si sbilanciano. Ci stanno provando in tanti, il Leicester sarebbe arrivato a proporre venti milioni, però il Napoli resterebbe in vantaggio: tutto merito di un tackle in anticipo, che garantirebbe all’Angers di incassare una cifra analoga subito, cedere il calciatore adesso – a gennaio – e però tenerselo in prestito sino a giugno. Così, per sperare di salvarsi”.

Fonte foto: Instagram @azzedine_ounahi

