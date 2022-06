Napoli-Senesi, De Laurentiis lo considera l’ideale sostituto di Koulibaly

Marcos Senesi potrebbe arrivare al Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly.

Tra le ipotesi che riguardano il mercato in entrata si pensa anche a Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport De Laurentiis seguirebbe il giocatore da più di un anno e lo considera il sostituto più idoneo in caso Koulibaly andasse via.

“De Laurentiis e i suoi collaboratori lo seguono già da un anno e mezzo ritenendolo l’ideale sostituto del senegalese. Ma non sarà semplice arrivarci perché sull’argentino c’è anche la Roma e diversi club europei. Parliamo di valutazione tra i 15 ed i 20 milioni di cartellino.”

