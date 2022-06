Il Valencia chiama Demme, Gattuso lo vorrebbe in squadra

Secondo il Corriere dello Sport Gennaro Gattuso vorrebbe portare Diego Demme al Valencia.

Diego Demme potrebbe iniziare una nuova esperienza in un nuovo club. Il centrocampista tedesco recentemente ha chiesto al club azzurro più continuità in campo, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe un corteggiamento da parte del Valencia. Il club ha da poco ufficializzato Gennaro Gattuso come nuovo tecnico, che ha conosciuto Diego Demme prorpio a Napoli e vorrebbe portarlo in Spagna.

Dal quotidiano si legge:

“Entra nel vivo invece l’affare-Deulofeu con l’Udinese: da Udine raccontano di un contatto tra Presidenti De Laurentiis-Pozzo, e ciò significa che la trattativa è entrata nella fase dei dettagli decisivi. Ogni giorno può essere quello della chiusura. E anche quello di Demme al Valencia: lo vuole, ovviamente, Gattuso.”

