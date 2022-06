Napoli, altro prestito per Mezzoni: il giovane giocherà con l’Ancona

Francesco Mezzoni, giocatore del Napoli classe 2000, inizierà una nuova avventura ad Ancona.

Il centrocampista di proprietà del Napoli Frnacesco Mezzoni è pronto a disputare una nuova avventura calcistica in Serie C. Il club di interesse è l’Ancona: il giovane ha infatti salutato la Pistoiese per approdare nel club marchigiano.

La notizia è stata riportata da Tuttomercatoweb:

“Ritorno in Serie C per Francesco Mezzoni, terzino destro classe 2000 di proprietà del Napoli, nell’ultima stagione in prestito alla Pistoiese, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è vicino all’Ancona.”

