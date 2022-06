Calciomercato: interesse della Sampdoria per Petagna

Secondo il quotidiano Repubblica la Sampdoria avrebbe un interesse per Andrea Petagna.

L’attaccante del Napoli Andrea Petagna avrebbe suscitato l’interesse da parte della Sampdoria. Dopo l’interessamento della Salernitana dunque sembrerebbe che anche il club blucerchiato si sia fatto avanti.

A riportare la notizia è l’edizione odierna di Repubblica:

“Qualcuno ha rilanciato il nome di Andrea Petagna, 27 anni, già blucerchiato ai tempi della gestione Mihajlovic, cercato (e sfumato in extremis) pure l’anno scorso. L’affare però si preannuncia complicato: la Sampdoria proporrà al patron Aurelio De Laurentiis il prestito con diritto di riscatto, ma per il Napoli esistono soltanto due opzioni: permanenza o cessione a titolo definitivo, a costi insostenibili per la società blucerchiata.”

