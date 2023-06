La Stampa – Napoli in corsa per Schuurs: sei squadre sul talento del Torino.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle partenze obbligate in casa del Torino. Nella rosa di Juric, per fare un mercato estivo di qualità, si devono sacrificare almeno un paio di profili importanti. Secondo le indiscrezioni, dalle partenze di Schuurs e Singo, la società potrebbe ricavare circa 40 milioni.

Schuurs è stato preso a 10 milioni, ed ora ne vale 30. Sul giocatore al momento sono in corsa Napoli, Inter, Milan, Liverpool, Newcastle e Crystal Palace. Per quanto riguarda Singo, invece, ha il contratto in scadenza tra un anno e il Torino vorrebbe venderlo per non perderlo a zero. Su di lui Inter, Roma e Juvenus.

