De Roon: “Napoli? Senza Scudetto è un fallimento, il 5-1 sulla Juve è un caso”

Marten De Roon, giocatore dell’Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Nel suo intervento ha commentato la vittoria per 5-1 del Napoli sulla Juventus, concentrandosi anche sul percorso europeo dei partenopei.

Queste le sue:

“Il Napoli è troppo forte, anche in Champions ha massacrato Liverpool e Ajax. Gioca a un ritmo diverso dagli altri e quando la Juve ha provato ad alzare la testa, lo ha aumentato ancora. Se non vince lo scudetto, vuol dire che ha fallito. Il 5-1. La Juve resta una delle squadre più forti del campionato: se vinci otto volte senza subire gol, non è un caso. E’ più un caso prenderne cinque dal Napoli“.

Fonte foto: Instagram @martenderoon15

