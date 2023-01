Ochoa: “Ero del Napoli poi saltò tutto, vi spiego”

Retroscena di mercato riguardante Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa è stato ad un passo dal vestire la maglia del Napoli, lo ha rivelato lo stesso portiere in forza ora alla Salernitana in un’intervista a Sportweek.

Queste le sue parole:

“Perché è stata una delle prime a cercarmi e non volevo far passare troppo tempo prima di tornare a giocare. E poi perché sono cresciuto guardando la Juve di Buffon e Del Piero, il Milan di Pirlo e Schevchenko… Son un fan della Serie A. Già al Liegi, tra il 2018 e il 2019 dovevo arrivare da voi: mi voleva il Napoli, ma il mio allenatore allo Standard disse no e il Napoli prese Ospina”.

