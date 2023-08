Corriere del Mezzogiorno – L’Al-Hilal spinge per Osimhen, ma ADL frena: non bastano 200mln.

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare della trattativa tra Victor Osimhen e l‘Al-Hilal. L’offerta avanzata per il giocatore è decisamente allettante, e il club saudita intanto vorrebbe rilanciare a 180 milioni. Aurelio De Laurentiis, però, ha le idee chiare: ha alzato un muro ed è sempre più convinto del rifiuto. Il motivo che spinge il patron a dire di no, è la difficoltà nel trovare un sostituto all’altezza. Quello che è emerso nelle ultime ore, è che ad oggi non basterebbero più neanche 200 milioni di euro.

