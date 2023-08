Corriere del Mezzogiorno – Osimhen, non c’è sicurezza e il Napoli pensa al sostituto: rispunta David del Lille.

L’edizione odierna del quotidiano, ritorna a parlare del futuro di Victor Osimhen. Il Napoli ha le idee chiare, non vuole che il bomber lasci la squadra, ma ad oggi non c’è alcuna sicurezza. Dunque, la società si vuole cautelare e nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti con l’agente di Jonathan David del Lille. L’interesse è solamente precauzionale, sono state chieste informazioni per sondare il terreno in caso di necessità, ma nulla di più perché gli azzurri hanno detto ‘no’ in maniera ferma alle proposte dell’Al-Hilal.

