Investitore messicano interessato al Napoli: la reazione di ADL

Il Corriere dello Sport si sofferma sul presunto investitore messicano interessato ad acquistare la SSC Napoli.

Recentemente si è parlato di un investitore messicano interessato all’acquisto della SSC Napoli. Quest’ultimo avrebbe offerto un miliardo di euro per ottenere la proprietà del club partenopeo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sulla vicenda, in particolare sulla reazione di Aurelio De Laurentiis. Il Presidente azzurro per adesso non avrebbe commentato la vicenda.

Ecco quanto riportato dal noto quotidiano:

“Le indiscrezioni, persino se fondate, non si commentano (De Laurentiis registra e non commenta) e il Napoli, su sollecitazioni di Mergermarket, ha già scelto il profilo basso: il campionato è una piacevolissima ossessione, la Champions un appuntamento da abbellire nell’attesa, la Coppa Italia un pianeta ancora tutto da scoprire e dunque al di là del campo non si va. Però parlano gli altri, prima negli States e poi ora in Messico.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

