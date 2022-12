Napoli: Elmas non è partito con la squadra verso la Turchia

Ecco perché Elmas non è partito con la squadra nella giornata di oggi

Eljif Elmas non è partito con la squadra per il ritiro in Turchia. Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia riferisce che il giocatore è stato regolarmente convocato da Spalletti, ma al momento si trova in Macedonia e non era a Napoli come i suoi compagni. Il giocatore raggiungerà il Napoli ad Antalya direttamente dalla Macedonia.

Fonte foto: Instagram @elifelmas24

