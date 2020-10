Bargiggia contro De Luca – Lo ha definito: “Sceriffo senza stella”

Questo sceriffi senza stella è ancora in campagna elettorale. Ci tiene così tanto al suo territorio e alla sua gente che vuole chiudere tutto e far morire di fame e di dittatura sanitaria i campani. Tanto il suo stipendio non glielo tocca nessuno. @juventusfc@sscnapoli https://t.co/Qd10VgAgEk

— Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 9, 2020