Corriere dello Sport – Osimhen, sarà valutato con estrema attenzione in vista dell’Atalanta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Victor Osimhen. Il giocatore sarà valutato con estrema attenzione, giorno per giorno. Ci sono stati leggeri passi in avanti, certificati dal lavoro personalizzato in campo e gradualmente reso più completo. L’obiettivo è quello di riaverlo contro l’Atalanta, poiché il suo contributo è essenziale, in vista delle ultime gare per conquistare la zona coppe.

Per quanto riguarda Matteo Politano, dopo aver smaltito l’influenza, è pronto a rientrare in gruppo già in giornata. Pare anche che lui abbia del tutto smaltito un problema muscolare.

