Verso Milan-Napoli: Osimhen verso una maglia da titolare

L’attaccante nigeriano Osimhen potrebbe partire titolare contro il Milan

Victor Osimhen dal primo minuto. E’ questa l’ultimissima idea di Gattuso, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli. L’attaccante nigeriano potrebbe partire titolare contro il Milan, nella gara di domenica sera a San Siro, anche per quanto s’è visto nell’ultima di campionato contro il Bologna e considerando che il belga Mertens non è in pienissima forma.

