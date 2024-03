Allenatore Napoli, tra le ipotesi c’è anche Pecchia

Tra le ipotesi relative al prossimo allenatore del Napoli ci sarebbe anche Fabio Pecchia, attualmente sulla panchina del Parma.

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato una novità circa l’eventuale prossimo allenatore del Napoli. Tra le idee del Presidente Aurelio De Laurentiis ci sarebbe anche Fabio Pecchia, che attualmente siede sulla panchina del Parma.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano:

“In attesa delle nove partite in cui il Napoli vuole provare ad acciuffare la Super Champions, De Laurentiis studia le soluzioni per il futuro. Oltre ad Italiano, Palladino e Farioli, nella lista dei candidati per la panchina del Napoli c’è anche Fabio Pecchia, che sta conducendo il Parma verso il ritorno in Serie A.”

