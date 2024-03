Il Mattino – ADL vuole Koopmeiners: ci riproverà entro fine campionato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Aurelio De Laurentiis, per Teun Koopmeiners. Il patron ha apertamente dichiarato che l’interesse per il giocatore dell’Atalanta è ancora forte, e occhio anche alla Juventus che continua ad osservare:

“Le follie la prossima estate De Laurentiis tornerà a farle per Teun Koopmeiners: si è arrampicato fino a 40 milioni prima di incassare il suo no definitivo ma con Percassi tornerà a muoversi prima della fine del campionato. Sì, tante facce nuove, ma è chiaro che il vero problema non sarà come spendere il budget da 150 milioni (in attesa delle cessioni) ma come vendere gli esuberi. Che pure sono tanti”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

