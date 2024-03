Corriere dello Sport – Napoli e Lazio pensano a uno scambio: Simeone per Kamada

L’edizione del quotidiano, ha svelato in anteprima una mossa di mercato pensata da Napoli e Lazio. Secondo l’indiscrezione, nel mirino di ADL ci sarebbe finito Daichi Kamada e, per averlo, il patron avrebbe pensato a uno scambio. Il sacrificato sembrerebbe essere Giovanni Simeone: “Attacco a parte, si dovrà intervenire a centrocampo se Kamada si svincolerà, sembra ormai scontato. Ci sono rumors che vogliono Atalanta e Napoli sulle sue tracce.

La premessa si conosce: deve partire Immobile. Simeone, nel Verona di Tudor, nel 2021-22 segnò 17 gol. Record della sua carriera. Il Cholito ha provato a lasciare Napoli a gennaio, i rumors sulla Lazio non trovarono conferma a Formello anche perché non c’era spazio per un terzo centravanti. Simeone punta a partire in estate, si sente chiuso e la partenza di Osimhen non cambierà gli scenari. L’ostacolo è il prezzo. De Laurentiis l’ha pagato 18 milioni a giugno, pensare che possa venderlo a meno forse è utopia. Lotito e Fabiani puntano a ringiovanire, la carta d’identità di Simeone a luglio indicherà 29 anni”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

