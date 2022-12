Inter, infortunio De Vrij: se non dovesse farcela per il Napoli, giocherà Acerbi

Inter, infortunio De Vrij, le ultime in vista della partita contro il Napoli

Notizie calcio – L’edizione odierna del Il Mattino riassume la situazione in casa Inter in vista del big match contro il Napoli del prossimo 4 gennaio 2023.

La buona notizia per Inzaghi è il rientro anticipato di Marcelo Brozovic, che torna dunque a disposizione dell’Inter. Tra domani e dopodomani dovrebbe rientrare a Milano anche Lautaro Martinez, ancora in vacanza dopo la vittoria ai Mondiali. Inzaghi può sorridere anche per il recupero di D’Ambrosio e Correa, di nuovo a disposizione per la gara contro il Napoli.

Inter, infortunio De Vrij

La brutta notizia riguarda De Vrij, che ha subito un trauma contusivo alla caviglia in allenamento:

“La sua presenza contro il Napoli al momento è tutt’altro che scontata: qualora non riuscisse a farcela, al suo posto giocherebbe Acerbi dal primo minuto”.

