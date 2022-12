UFFICIALE – SSC Napoli, aggiornamento condizioni Demme: il report

SSC Napoli, aggiornamento condizioni Demme, il report

SSC Napoli – Oggi il Napoli si è allenato al Konami Training Center di Castel Volturno in vista della ripresa del campionato di Serie A, con la prima partita il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Importante aggiornamento sulle condizioni di Demme. Il report:

“La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 svolgendo lavoro tecnico con l’ausilio di porte piccole. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in una prima parte dedicata a lavoro di forza, sul campo 1, e una seconda parte in seduta tecnico tattica. Chiusura di allenamento con una serie di partitine a tema. Demme ha svolto seduta in gruppo. Domani seduta mattutina”

