Kvaratskhelia: “Non vedevo l’ora di indossare la maglia del Napoli”

L’intervista di Kvaratskhelia

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Il georgiano ha parlato della lunga trattativa e dei suoi primi mesi in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“È durata molto la trattativa col Napoli, circa due anni. Ero molto contento che una squadra così grande si interessasse a me. Loro erano davvero molto interessati ed io ero davvero felice. Non vedevo l’ora di indossare la maglia del Napoli. Sentivo ogni tanto che c’era interesse anche da parte di altre squadre, però avendo l’offerta del Napoli non ho pensato ad altro. Volevo giocare in azzurro. Spalletti? Con lui ho un bel rapporto, è una persona molto aperta. Napoli è stupefacente per la sua bellezza e anche i napoletani sono delle persone eccezionali. Qui la città vive di amore per il calcio, tutti si intendono di calcio a Napoli. Quando sei un giocatore è emotivamente quando tutta la città tifa per te e ti trasmette amore in ogni attimo. Per me questa città è amore.”

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

