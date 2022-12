Corriere del Mezzogiorno – Futuro Kvaratskhelia, rinnovo e ingaggio raddoppiato: il Napoli lo blinda.

Il futuro per Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è roseo: la società, difatti, è intenzionata a rinnovargli il contratto e a raddoppiare l’ingaggio. Secondo le testimonianze del quotidiano, la società azzurra è intenzionata a premiare l’attaccante per il lavoro straordinario svolto fino ad ora con la casacca partenopea, ma per trovare l’accordo bisognerà aspettare la fine della stagione.

“Così come Khvicha Kvaratskhelia che ha già pure una opzione sul contratto per un altro anno alle stesse cifre attuali (1,2 milioni a stagione). Il Napoli vuole, però, premiare il georgiano. Bisognerà attendere però il nuovo anno solare per poter firmare sino al 2028 con un compenso raddoppiato“.

