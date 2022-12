Il Messaggero – Caso Frattesi, la Roma non accontenta Mourinho? Affare può slittare a giugno.

Davide Frattesi è uno dei giocatori più ambiti da Mourinho, che intende rafforzare la zona a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni, l’affare non si potrebbe già chiudere nel mercato di gennaio, e quindi slitterebbe direttamente a giugno. La Roma si gioca la sue carte, inserendo Bove e Volpato come contropartite, che varrebbero più di 30 milioni, cifra che il Sassuolo richiede per il centrocampista. Alla fine dei conti, come scritto dal quotidiano, inserire entrambi come contropartita non sarebbe la soluzione adatta, considerando anche il problema del monte ingaggi che non può aumentare per via delle sanzioni Uefa. L’affare, dunque, si è complicato ulteriormente e se ne riparlerà a giugno.

Fonte foto: Instagram @davidefrattesi_22

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, idea Djaló per la difesa. Giuntoli pronto ad anticipare la concorrenza

UFFICIALE – Il Genoa riabbraccia Criscito: il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Anziana uccisa: fermata figlia, da lei nessuna ammissione