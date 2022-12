La richiesta di Beto: “Desidero di andare a giocare la Champions”

Il centravanti dell’Udinese, accostato molto spesso al Napoli nell’ultimo periodo, Beto Betuncal, potrebbe essere un’idea per il futuro azzurro. Il giocatore ha parlato dei suoi desideri ai microfoni del quotidiano:

Parliamo di lei: la sua qualità migliore?

“Dico lo spirito di sacrificio. La mia qualità migliore non è la velocità come sarebbe facile dire. Ma ci sono la testa, la voglia di imparare, di ascoltare gli altri, di allenarsi sempre al massimo per migliorare”.

Tutto giusto. Ma con questo spirito dove vuole arrivare? Lo sa che a Udine dopo tre stagioni, se arriva l’offerta convincente, ti danno la possibilità di andare in un grande club e firmare un contratto molto importante?

“Non ho mai pensato a un campionato che sia serie A, Premier o altro. Qui sto bene. Ma ho sempre desiderato di andare a giocare la Champions League. Così come ho vinto la scommessa con gli amici del Portogallo quando dissi che sarei diventato un calciatore, vorrei vincere pure questa”.

Fonte foto: Instagram @beto_norberto_14

