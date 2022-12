Corriere dello Sport – Bereszynski non ci sarà contro l’Inter: la situazione.

Nei giorni scorsi è stata ipotizzata la presenza di Bartosz Bereszynski già contro l’Inter il 4 gennaio, ma la realtà è che non sarà a disposizione di Spalletti per quella data. Ecco quanto riportato dal quotidiano in merito al nuovo innesto del Napoli proveniente dalla Sampdoria:

“Bereszynski, dicevamo: Giuntoli lavora per portarlo a casa azzurri la prossima settimana, ma prima di tutto bisognerà mettere a posto certe distanze economiche che però non sono ritenute siderali. Con l’Inter, comunque vada, non ci sarà”.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

