ADL: “Io ce l’ho a morte con l’agente di Zielinski, lo vende per guadagnare di più”

Le parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa sulla situazione di Piotr Zielinski

Su Zielinski, non sarebbe stato forse un po’ più logico puntare su un calciatore di quella qualità, anche se andrà via dal Napoli? – “Tu le guardi le partite del Napoli? Nelle ultime 10 partite Piotr non ha reso come prima, non ha retto le aspettative. Se poi ti spacchi bene perché il tuo agente, perché io non rimprovero lui io ce l’ho a morte con Bolek. Perché quando io ti offro tantissimi soldi, perché sei il più pagato di tutta la squadra, e Bolek non ti vuol far rimanere e ti va a vendere, perché lui ci deve guadagnare, io a quel punto ho una diversa considerazione. Non di te come calciatore, perché poi io devo mettere a frutto che cinicamente che cavolo me ne frega di non averlo, scusami eh, però se lui non si allena, se lui non ci mette la foga. E poi se io dico all’allenatore non mettiamolo, non lo dirà mai Mazzarri, e poi uno può anche pensare “se questo ha paura di infortunarsi?” Perché magari ancora non ha firmato tutte le carte e eccetera eccetera.

Io devo avere uno con il dubbio che si impegna, non si impegna. Poi se io devo riscattare Traorè, che ha un riscatto della madonna, capito, allora se io non lo adopero ma come faccio a capire se lo devo riscattare o no? Pensa a Demme, io gli voglio bene è un ragazzo che ci ha dato tanto, non è che non ci ha dato, poi può avere diciamo delle minor capacità di altri, che magari prendono il suo posto. Poi non vi dovete dimenticare che con Gattuso Demme ha giocato al posto di Lobotka ,poi arrivato un altro allenatore e Lobotka ha preso il posto di Demme. Anche perché perché Demme in quel momento si infortunò ve lo ricordate o non ve lo ricordate? E’ stato un signore, disponibile, un soldato”

