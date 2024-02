Calafiori piace a Napoli, Juventus e Tottenham, ecco quanto vale

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori avrebbe suscitato l’interesse del Napoli, ma anche di Juventus e Tottenham.

Secondo Il Corriere del Bologna il Napoli avrebbe messo nel mirino il difensore rossoblù Riccardo Calafiori. Il club azzurro però non sarebbe l’unico ad aver notato il giocatore, bensì su di lui ci sarebbero anche Juventus e Tottenham.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Nel Bologna rivelazione della stagione c’è un giocatore che sta facendo brillare gli occhi di tutti gli addetti ai lavori, compreso il c.t. azzurro Luciano Spalletti. Si tratta di Riccardo Calafiori, che ad eccezione di un’isolata parentesi (lo sventurato pomeriggio di Cagliari) sta avendo un rendimento da Nazionale. Il 21enne romano ormai è imprescindibile come centrale mancino dello schieramento di Thiago Motta, che difficilmente lo fa riposare. Le sue prestazioni non sono passate di certo inosservate. Napoli e Juventus lo seguono da vicino ormai da tempo e si parla di una valutazione già superiore ai 30 milioni per l’estate. Nelle ultime gare, però, sono arrivati anche gli scout del Tottenham, che hanno stilato relazioni profondamente positive sul rossoblù.”

