Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia avverrà quest’estate

Secondo Giovanni Scotto il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli dovrebbe avvenire nel corso della prossima estate.

Giovanni Scotto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato le ultime sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Secondo le sue dichiarazioni ai microfoni di “Otto Channel” l’attaccante georgiano prolungherà il suo contratto con il club azzurro durante la prossima estate. Scotto aggiunge anche che l’ingaggio sarà triplicato.

Di seguito quanto affermato:

“Dopo Matteo Politano credo che possa toccare a Khvicha Kvaratskhelia per il rinnovo del contratto. Per quanto riguarda Matteo c’era una promessa fatta già due estati fa, per il georgiano invece credo che si possa arrivare, entro l’estate, al rinnovo con un ingaggio triplicato.”

