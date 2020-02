Raiola show: “Il calciomercato l’ho inventato io!”

Il noto procuratore si lascia andare ad alcune dichiarazioni

Mino Raiola è uno dei procuratori più potenti del panorama Europeo, e nel corso di un’intervista rilasciata a SportVoetballMagazine, parlando anche del suo ruolo all’interno del calciomercato:

«Non voglio essere arrogante, ma credo di aver creato io questo mercato. Il calcio è diventato uno show, un intrattenimento. In più di 25 anni in cui sono attivo, ho inventato il calciomercato. È diventata una industria enorme, a cui ho dato colore senza mai stare zitto e stando sempre in piedi davanti ai miei giocatori. È come un musical: il 1° gennaio il teatro pare, le tende si alzano e inizia la muisca. Ma dietro le scene, i protagonisti si sono esercitati per sei mesi. È quello che succede a noi. Sto lavorando con Erling Haaland per circa un anno e suo padre è coinvolto da vicino. Ho parlato con tanti club, ascoltato piani, visto cifre e negoziato. Questo ha permesso ad Erling di prendere una scelta informata»

