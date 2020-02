L’agente di Jorginho:”Juve? Perchè no?

Il procuratore del centrocampista non chiude ai bianconeri

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb il procuratore di Jorginho, Joao Santos, ha parlato degli obbiettivi del suo assistito e dei possibili scenati di mercato. Ecco quanto dichiarato: “Jorginho punta all’Europeo con l’Italia, sarà una bella occasione per lui per mettersi ulteriormente in mostra, già al Chelsea sta facendo bene. Potrebbero arrivare offerte importanti per lui”. Ha poi commentato anche il possibile interessamento della Juventus: “Ritrovare Sarri? Perché no. Se ci fosse questa possibilità la valuteremmo con il Chelsea“

