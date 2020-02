Barcellona in emergenza, si torna sul mercato

Gli spagnoli pronti ad ingaggiare un attaccante

Il Barcellona è in piena emergenza nel reparto offensivo, complici gli infortuni di Suarez e di Dembelè i catalani si guardano intorno e potrebbero sfruttare una particolare regola della Federazione Spagnola. Secondo un articolo presente all’interno del regolamento è possibile sostituire un giocatore nella lista a patto che il recupero dall’infortunio non sia inferiore ai 5 mesi. Si può infatti acquistare solo calciatori che militano in Spagna indipendentemente dalla catogoria, e quindi non provenienti da campionjati esteri. In tal senso il Barcellona avrebbe individuato in Angel l’acquisto jolly da sfruttare, sostituendo cosi Dembelè nella rosa blaugrana. L’attaccante 32enne in forza al Getafe, ha una valutazione che si aggira sui 10 milioni ed ha contribuito con 13 gol stagionali all’ ottima stagione della sua squadra che attualemte occupa il terzo posto nella Liga.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri